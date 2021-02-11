В учасників осередку вилучили вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1 та 8 гранатометних пострілів.

На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Читайте такожНа польському кордоні затримали сотню українців та молдован з підробленими документамиПро це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що лідером осередку є бойовик, який перебуває в розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії.

У 2019 році за підробленими документами він прибув в Україну і підібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії. За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками "ІД", - розповіли в СБУ.

За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали "відсидітись" в Україні після скоєних злочинів, додали у відомстві.

Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено, зокрема вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, 8 гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

"У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації "ІД", релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками "ІД" за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності, додали в СБУ.

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Автор: Тетяна Поляковська