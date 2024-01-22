Йому та ще 3-м затриманим ворожим агітаторам повідомлено про підозру, їм загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України та закликали до капітуляції перед країною-агресором та розпалювали ненависть серед різних національних громад України.

За інформацією СБУ, фігуранти героїзували повітряні атаки РФ на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони.

Зокрема, в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

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Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.

Також на Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у Facebook і Telegram агітувала українців "скласти зброю" і не чинити спротив рашистам. Зловмисниця використовувала й інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

У Черкаській області викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму і частини територій Донецької та Луганської областей. Крім того, маючи посвідку на проживання в РФ, чоловік героїзував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини в Україні.

У Дніпрі затримали координатора місцевого осередку прокремлівської організації "народовладдя". Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Як повідомили в СБУ, наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Також злочинні дії двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Інші схожі інциденти

Як повідомляв УНІАН, в січні у Херсонській області затримали колаборантку. На посаді "заступниці голови виборчкому РФ" допомагала російським загарбникам провести фейковий референдум. Йдеться про жительку села Борозенське Бериславського району, яка після захоплення населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з агресором.

Колаборантка організовувала масово-агітаційні заходи на підтримку фейкового плебісциту щодо "приєднання" регіону до Росії. Окрім того, зловмисниця вимагала від людей ставити "потрібні" відмітки у так званих бюлетенях для масштабної фальсифікації підсумків псевдореферендуму.

Також цього місяця на Дніпропетровщині затримали посадовця "Укрзалізниці", який шпигував за ешелонами ЗСУ. Зрадник був завербований ФСБ влітку цього року, у поле зору російської спецслужби потрапив через активність у прокремлівських Телеграм-каналах.

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