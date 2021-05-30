Дитина перебувала в стані клінічної смерті.

У Бердянську лікарі врятували життя дітям, які ледь не потонули.

Про це повідомляють в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради.

Інцидент стався 30 травня на Бердянській косі. Двох дівчат дістали з води без дихання, пише Бердянск 24. На місце події прибули фельдшерська та педіатрична бригади.

Медики близько 20 хвилин намагалися врятувати життя 9-річної дівчинки. На момент приїзду лікарів вона перебувала в стані клінічної смерті. Після відновлення основних показників її госпіталізували до лікарні

Читайте такожАвтомобіль в'їхав в житловий будинок на ЛьвівщиніІншій дитині також надали медичну допомогу та госпіталізували.

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Автор: Людмила Жерновська