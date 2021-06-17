У Борисполі Київської області власник легкового автомобіля та його приятель-пасажир виявили під дном машини предмет, схожий на гранату Ф1.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, небезпечний предмет виявили біля переднього колеса.
«На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники та керівництво Бориспільського районного управління поліції, працівники вибухотехнічної служби та патрульні. Будь-яких загроз життю і здоров'ю громадян немає», – повідомили в поліції.
Як йдеться в сюжеті ТСН, предмет був примотаний шнурівкою до підвіски машини.
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Гранату відправили на експертизу, щоб встановити, чи бойова вона.
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