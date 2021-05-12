Постраждалих немає, відкрито кримінальне провадження.

Пізно ввечері 11 травня у центрі Івано-Франківська на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки BMW Х5. Постраждалих немає. Поліція встановлює обставини інциденту.

Читайте такожУ Сумах намагалися вбити президента футбольного клубу та екс-прокурораПро це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

«Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль», – говориться у повідомленні.

За фактом події розпочали кримінальні провадження за ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Кримінального кодексу України.

Всі речові докази направлено на експертизу.

Вибух у центрі Івано-Франківська: що ще відомо

Як повідомляє Telegram-канал Frankivsk 112, BMW X5 обстріляли з ручного протитанкового гранатомета.

За інформацією очевидців, обстріл стався біля ТЦ River Park в мікрорайоні Пасічна. Постріл по авто при цьому був здійснений з близької відстані.

Від обстрілу машина отримала значні пошкодження. У передніх дверей, з боку водія, залишився слід від снаряда.

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Автор: Катерина Шварц