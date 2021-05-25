Водіїв просять обирати інші маршрути для пересування.

У центрі Києва на вулиці Саксаганського сьогодні виявили підозрілий предмет. Через це вулицю перекрили правоохоронці.

Як повідомляє "Сьогодні", водіїв просять об'їжджати місце перекриття іншими вулицями. Зараз посеред проїжджої частини стоїть автомобіль поліції, також на місці автомобіль швидкої медичної допомоги.

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"На даний момент правоохоронці перекрили частину вулиці Саксаганського, на місці працюють вибухотехніки. Про підозрілий предмет повідомили звичайні громадяни. Поки невідомо, що це - сумка, валіза або коробка", - повідомили в столичній поліції.

У мережі також з'явилося відео з місця інциденту - запис опублікував у Телеграм dtp.kiev.ua.

Як свідчать дані Google Maps, перекриття жвавої вулиці спровокувало затори на ній і сусідніх з Саксаганського магістралях.

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Автор: Юрій Годован