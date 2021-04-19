Підлітка госпіталізували у важкому стані. За його життя борються лікарі.

У Черкасах 14-річний школяр отримав важке вогнепальне поранення голови в тирі гімназії.

Читайте такожПід Харковом чоловіка побили битами та обстріляли (фото, відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підлітка госпіталізували у важкому стані. За його життя зараз борються лікарі.

За попередньою інформацією, це було тренування зі стрільби. Нібито тренер ненадовго вийшов з приміщення, а коли повернувся, побачив закривавленого школяра.

ТСН повідомляє, що за словами прес-секретаря поліції, повідомлення про поранення в правоохоронні органи надійшло від медиків. А на момент, коли підлітка виявили пораненим, в тирі він був сам.

Тренера, який проводив заняття, відсторонили.

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Автор: Катерина Шварц