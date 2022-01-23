Через "замінування" у місті перекрили рух на Соборній площі.

У Чернівцях правоохоронці проводять перевірку інформації про замінування п’яти об’єктів по всьому місту, серед яких торговельні центри й житлові будинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, сьогодні ввечері надійшло повідомлення про замінування ТЦ "Проспект" (проспект Незалежності), будинку на вулиці Небесної сотні, 23-а, ТЦ "Соборний", приміщення на вулиці Калинівській, 13, а також ТЦ "Ріка".

За вказаними адресами виїхали співробітники поліції та рятувальники. Наразі рух на Соборній площі перекрито у зв’язку з перевіркою інформації про замінування.

Окрім того, у поліції додали, що сьогодні приблизно о 16:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування торгового центру "Метро" на вулиці Вільшини. Після проведення обстеження цього приміщення правоохоронці не виявили там вибухових пристроїв.

Читайте такожМасове "мінування" в Броварах: десятки освітніх закладів і ТРЦ евакуйованіНа серію "замінувань" у Чернівцях відреагував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, який на своїй сторінці у Facebook закликав жителів регіону залишатися пильними та сприяти рятувальним службам.

"Фейкові замінування об’єктів у Чернівцях, які вже кілька днів тримають наші служби у бойовій готовності, мають зрозумілу психологічну мету – напрацювання реакції байдужості у населення до сигналів тривоги, щоб у випадку реальної загрози більшість сприймала її як черговий фейк", – резюмував Осачук.

Раніше Україною прокотилася хвиля "мінувань", зокрема, у Києві, Львові та Рівному "замінували" всі школи. У столиці також "мінували" Офіс президента.

Очільник МВС України Денис Монастирський поділився, що більшість повідомлень про "мінування" надходили з тимчасово непідконтрольних територій чи безпосередньо з Росії.

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