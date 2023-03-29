Слідчі ДБР вже встановили всі обставини надзвичайної події.

ДБР ще продовжує розслідування загибелі 18 березня чотирьох військових у 169-му навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону. "Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - повідомила вона.

Сапьян зазначила, що зараз тривають експертизи і досудове розслідування. "Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу", - наголосила вона.

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Вибух у навчальному центрі "Десна"

19 березня у 169-му навчальному центрі "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Попередньо було встановлено, що під час штатних стрільб здетонував снаряд. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження.

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