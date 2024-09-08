Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

У ніч проти 8 вересня невідомі спалили у Дніпрі автомобіль голови патронатної служби 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової. Про це hromadske повідомила пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова.

Зараз Карнаухова зараз перебуває у Дніпрі з відрядженням - налагоджує роботу інформаційно-рекрутингового центру бригади, який, зокрема, "покликаний допомагати пораненим воїнам, родинам загиблих і зниклих безвісти".

Центр відкрили 5 вересня, а вже вночі 8 вересня невідомі підпалили автомобіль військовослужбовиці, який підрозділ використовував для бойових завдань у Донецькій області.

"Спальник Дніпра. Глибокий тил… Саме тут, в тилу, де військові мали б почуватися спокійно та мати час на відпочинок від постійної напруги та небезпеки, ми отримуємо ніж у спину", - сказала Карнаухова.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Максимальне покарання - до восьми років за ґратами.

Рибакова додала, що це вже не перший випадок підпалу авто військовослужбовців 93 ОМБр. Відомо також про підпал у Новомосковську Дніпропетровської області.

Поліція відкрила справу про підпал, однак винуватців досі не знайшли.

Підпали авто військових в Україні

У Києві нещодавно невідомі підпалили медичне евакуаційне авто 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

В Одесі зловили 6 місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ – члени банди працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі. Всі шість фігурантів були "зав’язані" на одного "куратора". Їхнє затримання відбулося разом з поліцією та СБУ.

За даними слідства, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що ті погодились. Зокрема, на замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

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