Хлопець вкрав цигарки у магазині.

У Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині.

Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у жовтні 2021 року інспекторка сектору ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала 6 тисяч гривень від 17-річного хлопця за непритягнення його до відповідальності за крадіжку цигарок в одному з магазинів міста.

Її затримали під час одержання грошей. Зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

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Автор: Людмила Жерновська