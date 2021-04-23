Нещасний випадок стався у селі біля Дніпра. Авто, не гальмуючи, виїхало на зебру.

За життя двох 12-річних дітей борються медики у Дніпрі. Їх збила автівка на пішохідному переході у селі біля міста.

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Машина, не гальмуючи, виїхала на зебру, де саме йшов гурт школярів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Двоє однокласників, які були попереду, встигли відскочити, а хлопчик та дівчинка, які трохи відстали, потрапили просто під колеса. Обох травмованих у тяжкому стані забрала швидка, зараз вони в реанімації обласної дитячої лікарні. Одна дитина - в комі.

Що відомо про винуватицю ДТП

27-річна кермувальниця, попередньо, була твереза. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

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Автор: Ольга Робейко