Постраждали пасажири іншого авто.

У Дніпрі у водія мікроавтобуса прямо під час руху стався напад епілепсії, через що авто спровокувало масштабну аварію.

Відео й подробиці оприлюднила прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється, на вулиці Грушевського автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу, прямуючи прямісінько в службовий автомобіль поліцейських відділу аеропідтримки.

"Микита Валяренко, Данило Кочешвілі, В'ячеслав Писаренко, Роман Крошніков та Ілля Штагер саме поверталися на місце дислокації зі службового завдання. Поліцейські миттєво зреагували й, виконавши маневр, уникнули зіткнення з автобусом. Вони одразу зрозуміли - чоловікові за кермом зле й необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

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Некерований мікроавтобус продовжував рух й зіткнувся з маршруткою "Газель" та легковиком Mitsubishi Lancer, після чого в'їхав у будівлю кіоску. На місце ДТП попрямували правоохоронці, одразу ж викликавши медиків та додаткові екіпажі поліції. Потерпілого до приїзду "швидкої" вивільнили з понівеченого, йому надали домедичну допомогу.

Двоє пасажирів маршрутки внаслідок ДТП дістали травми. Водія IVECO доправили до лікарні.

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Автор: Юрій Годован