Встановлюються інші учасники хуліганських дій.

У середмісті Дніпра сталася стрілянина через демонтаж незаконно встановлених рекламних бігбордів.

Про це повідомляє Дніпро оперативний. Інцидент також прокоментували у прес-службі ГУНП області.

Вогонь відкрили на перехресті проспекту Пушкіна та вулиці Юрія Савченка увечері 2 липня.

Внаслідок перепалки важко поранили працівника «Муніципальної Варти» Дніпра, який забезпечував порядок на місці демонтажу.

Також до поліції звернувся журналіст одного з місцевих телеканалів із заявою про побиття та пошкодження відеокамери. За даним фактом проводиться перевірка.

Щоб затримати чоловіків, правоохоронці оголосили план «Перехоплення». Поліція зі стріляниною та гонитвою затримувала автомобіль «MAZDA». Під час зупинки транспорту з салону вибігли невідомі, кілька разів вистрілили і побігли у невідомому напрямку.

Для з’ясування всіх обставин конфлікту за даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження – за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За грубе порушення публічного порядку та за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейські доставили до відділення поліції п’ять учасників конфлікту з обох сторін.

Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються інші учасники хуліганських дій. Триває досудове слідство для з’ясування всіх обставин подій.

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Автор: Яна Ставська