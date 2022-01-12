За даними ЗМІ, анонім відправив поліції повідомлення, в якому заявив: "Усі школи у Дніпрі заміновано, я вб'ю вас і ваших рідних. Я втомився терпіти".

У Дніпрі з'явилася інформацію про те, що всі школи міста замінували, однак міська влада не стала евакуювати дітей.

Про вибухівку в навчальних закладах написало видання "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, 12 січня на електронну пошту поліції надійшов анонімний лист. У ньому йшлося, що всі школи міста нібито заміновано.

"Хочу вам повідомити, що всі школи у Дніпрі заміновано, я вб'ю вас і ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні упродовж навчального дня станеться вибух", - заявляв автор листа.

Він також залишив назву свого Telegram-каналу.

Однак потім у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради повідомили, що евакуації дітей так і не відбулося.

"Стоп паніка! У соціальних мережах з'явилась інформація про замінування усіх шкіл міста. Ситуація у школах стабільна. Діти продовжують навчання у звичайному режимі та залишаються у класах. Усі служби міста повідомлені про ситуацію, тому у випадку підтвердження інформації щодо замінування, вони готові виїхати на місця. Нагадуємо, за такі "жарти" передбачено кримінальну відповідальність. Таке діяння карається статтею №259 Кримінального кодексу України та передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років", - йшлося в повідомленні департаменту в Telegram.

У коментарях не всі зрозуміли таку позицію влади. Чимало користувачів обурювалися і висловлювали невдоволення:

"У сенсі? Тобто повідомлення реально отримано? Але ви вирішили почекати?"

"А яке має відбутися підтвердження?"

"Що значить продовжують навчатися? Ви при своєму глузді?"

Читайте такожУ Запорізькій області спіймали "Апостола-мінера" Офісу президента"Була б стоп паніка, якби нарешті знайшли цього жартівника!!! А якщо справді замінували???? Хто тоді буде відповідати???"

"Походу, чекають, поки десь рвоне".

"Скрізь тиша... у всіх школах... паніку не розводять, а потім говоритимуть "зробили все, що могли".

"...А якщо не жарт? Як так? Продовжуємо вчитися у звичайному режимі, в сенсі, ви жартуєте? Прекрасне рішення".

У відповідь на деякі коментарі в Департаменті ще раз спробували пояснити свої дії:

"Інформація про замінування з'явилася в соціальних мережах міських каналів з новинами. Ми повідомили, що інформація не підтверджена, тому зберігайте спокій".

Однак користувачі продовжили обурюватися.

Масові мінування в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці отримали інформацію про мінування всіх шкіл міста Києва. За даними поліції, за останню добу в українській столиці було перевірено 350 шкіл.

12 січня в поліцію надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано.

Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові.

Крім того, в Києві "замінували" станції метрополітену.

Вас також можуть зацікавити новини: