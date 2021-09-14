Лікаря оштрафували на 34 тисяч гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності або відсутності коронавірусу.

У Дніпропетровській області Павлоградський міськрайонний суд оштрафував сімейного лікаря, який видавав довідки про відсутність антигену коронавірусу, не проводячи аналізу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду, згідно з матеріалами справи, в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Павлограда лікар дав вказівку медсестрі заповнити бланки довідок для шести пацієнтів про те, що антиген SARS-CoV2 не виявлений. При цьому ніякі тести і відбір біоматеріалу не проводили.

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Довідки лікар підписав і завірив своєю печаткою. За це отримав хабар у розмірі 2 тисяч гривень.

Рішенням суду на лікаря наклали штраф 34 тисячі гривень, а також заборонили один рік видавати довідки, що стосуються наявності або відсутності коронавірусу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів на COVID-19, яка приносила зловмисникам до 1 млн гривень прибутку щомісяця. За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 грн.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко