Горіли дерев'яні конструкції даху.

У Харкові загорілася одноповерхова адміністративна будівля залізничного вокзалу "Левада".

Пожежа сталася в п'ятницю ввечері, 20 серпня, повідомляє ДСНС України в Харківській області.

"20 серпня о 20:05 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада". Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху", - розповіли рятувальники.

Для гасіння пожежі на місце прибули шість відділень ДСНС. Також було залучено пожежний потяг.

Пожежу було локалізовано о 20:59. Наразі триває її ліквідація.

Як повідомляє Суспільне, горіла адмінбудівля з вивіскою "Начальник станції", загрози для пасажирів не було. Приміщення самого пасажирського вокзалу розташоване за сотню метрів від місця пожежі.

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За словами начальниці станції "Левада" Олени Чуб, у будівлі працюють зв'язківці залізниці. О 16:00 усі співробітники вже пішли з роботи, на момент займання в приміщеннях нікого не було. Про дим на даху одноповерхівки працівникам станції повідомив перехожий.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері в Броварах під Києвом спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку. Вогонь охопив весь дах багатоповерхівки та кілька квартир. Наразі пожежу ліквідовано.

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Автор: Олександр Топчій