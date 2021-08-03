В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Моторошна ситуація сталася в Харкові. Пізно ввечері 2 серпня поблизу площі Захисників України загорівся трамвай №8 з пасажирами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У трамваї під час руху загорілися дроти та підлога у вагоні. Водій зупинився і викликав рятувальників. При цьому пасажири, які в момент інциденту перебували в трамваї, самостійно вийшли з вагона.

До приїзду рятувальників вогонь охопив близько 2 кв.м. загоряння швидко ліквідували. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

За даними рятувальників, загоряння сталося через "тепловий прояв електричної енергії".

Як раніше повідомляв УНІАН, рятувальники ліквідували пожежу в пасажирському поїзді "Київ-Херсон", що стався поблизу Миколаєва.

Дев'ять пасажирських вагонів довелося відчепити від тепловозу. У них перебувала 71 людина, у тому числі 60 пасажирів.

Через півгодини пожежу повністю ліквідували: зараз встановлюють причини загоряння, жертв і постраждалих немає.

Згодом потяг відправили до кінцевої станції Херсон.

Автор: Анастасія Горбачова