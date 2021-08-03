Моторошна ситуація сталася в Харкові. Пізно ввечері 2 серпня поблизу площі Захисників України загорівся трамвай №8 з пасажирами.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У трамваї під час руху загорілися дроти та підлога у вагоні. Водій зупинився і викликав рятувальників. При цьому пасажири, які в момент інциденту перебували в трамваї, самостійно вийшли з вагона.
До приїзду рятувальників вогонь охопив близько 2 кв.м. загоряння швидко ліквідували. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
За даними рятувальників, загоряння сталося через "тепловий прояв електричної енергії".
Як раніше повідомляв УНІАН, рятувальники ліквідували пожежу в пасажирському поїзді "Київ-Херсон", що стався поблизу Миколаєва.
Дев'ять пасажирських вагонів довелося відчепити від тепловозу. У них перебувала 71 людина, у тому числі 60 пасажирів.
Через півгодини пожежу повністю ліквідували: зараз встановлюють причини загоряння, жертв і постраждалих немає.
Згодом потяг відправили до кінцевої станції Херсон.