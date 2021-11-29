За даними міськради, правоохоронці вже перевірили п'ять шкіл, роботи у шостій завершуються.

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про мінування шести шкіл.

Як повідомили у прес-службі міської ради, першою електронного листа щодо мінування отримала школа №153 Новобаварського району.

"У наступні п'ять об'єктів у різних районах Харкова - школи № 80, 36, 59, 94 та 78 - інформація надійшла за телефоном", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, правоохоронці вже перевірили п'ять шкіл, роботи у шостій завершуються. Вибуховий пристроїв не знайшли.

Діти залишаються на вулиці у дворі школи.

Як пише місцеве видання SQ, згідно з оперативним зведенням Харківської облдержадміністрації, це не перше повідомлення про мінування за останню добу. Так, учора, 28 листопада, у Харкові шукали вибухівку в аеропорту Інформація про мінування аеровокзалу та двох літаків надійшла на електронну адресу облуправління поліції о 11.45.

У ніч проти понеділка чергова частина поліції отримала повідомлення про вибухівку в ТРЦ "Космос" (Академіка Павлова, 144б). Територію об'єктів було обстежено, вибухівку не знайшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як невідомий "замінував" у Харкові сім лікарень і супермаркет. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Евакуація громадян не проводилася, вибухівку не знайшли.

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Автор: Вікторія Гордієнко