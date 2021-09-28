Майже рік тому поліцейські після закінчення робочої зміни напали на вулиці на двох перехожих, побили їх та відібрали 30 тис. грн і телефон.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом співробітникам патрульної служби Нацполіції в Харківській області, які напали та пограбували двох громадян.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зазначається, що у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

"Вони почали бити чоловіків, повалили на землю та забрали у них 30 тис. грн та телефон", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПродавали амфетамін через месенджери: у Києві викрили організовану групуТроє правоохоронців підозрюються у пограбуванні, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Як писав УНІАН, у Житомирі жінка збиралася звести рахунки з життям. Вона перелізла за поручні балкона на 10 поверсі та готувалася стрибати, але її врятував патрульний.

А на Одещині підлітки ледь не спалили будинок багатодітного батька-одинака, який тільки нещодавно поховав свою дружину та залишився з новонародженим немовлям на руках. Два хлопці вирішили погратися з вогнем, бо хотіли розважитися.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Хилюк