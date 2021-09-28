Чоловік має п'ятьох дітей, наймолодшому лише три місяці.

На Одещині підлітки ледь не спалили будинок багатодітного батька-одинака, який тільки нещодавно поховав свою дружину та залишився з новонародженим немовлям на руках. Два хлопці вирішили погратися з вогнем, бо хотіли розважитися.

Про це повідомляє прес-служба Подільського районного управління поліції Одеської області.

Так, інцидент стався у селі Куяльницької ОТГ. Мешканка села побачила, що в оселі багатодітної родини почалася пожежа. Вона викликала рятувальників, які швидко загасили вогонь та встигли вберегти будинок від значної шкоди.

"Поліцейські встановили, що розбили вікно зачиненого будинку і підпалили диван і фіранку 9-ти та 13-річний місцеві жителі. Малолітні зізналися, що хотіли таким чином розважитися", - додали правоохоронці.

Читайте такожЗухвале пограбування підлітка в Києві групою малолітніх потрапило на відеоНа момент пожежі в будинку нікого не було. Багатодітний батько-одинак знаходився зі своїм тримісячним сином у лікарні, а його старші діти були в гостях у родичів. Чоловік має одну 13-річну доньку та четверо синів. Його жінка та мати дітей нещодавно померла.

"Оскільки малолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після встановлення всіх обставин події буде вирішуватися питання про притягнення до відповідальності їхніх батьків", - повідомили у поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одних підлітків з Одещини, які придумали невдалий спосіб розважитися. Діти громили будинок й знімали відео, вони ламали меблі, а з вікон летіли техніка, посуд та картини

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Автор: Поліна Кузенко