Постраждалого госпіталізовано. Поліція встановлює особу чоловіка, який стріляв.

У Харкові внаслідок стрілянини на вулиці 31-річний чоловік отримав поранення в область шиї.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, 30 червня о 09:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка.

За інформацією поліції, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Він доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зазначається, що по місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

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У поліції додали, що на даний час проводиться огляд місця події та вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалий має відношення до однієї з охоронних фірм Харкова.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові група поліцейських ловила наркозалежних людей "на живця", а потім вимагала хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності. Середня сума хабара становила від 200 до 500 доларів. Всього у справі 10 фігурантів, з яких дев'ять поліцейських та один цивільний.

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Автор: Світлана Макринська