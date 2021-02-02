У Харкові прорвало трубу в підвалі будинку, де розташовуються ветклініка і зоомагазин.

У Харкові на вул. Амосова в результаті пориву труби зоомагазин залило окропом. Багато тварин загинули.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Харків Life".

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"На Амосова, 17 прорвало труби і окропом залило зоомагазин. В результаті події загинули різні тварини", - сказано в повідомленні.

За даними "Суспільного", в підвалі житлової багатоповерхівки, де сталася НП, розташовуються зоомагазин і ветклініка.

"У нас був кіт, він лежав не у воді, але через температуру йому стало дуже погано. Шиншила навряд чи виживе, тому що була у воді, в окропі. Морські свинки, їх 4-5, вони мокрі, ми не знаємо, чи виживуть вони ... хом'яки зварилися, потонули", - розповіла власниця магазину.

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Автор: Катерина Лиманська