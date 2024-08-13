Під час ДТп загинула одна дитина та дорослий, що супроводжував групу.

У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми. У результаті аварії одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Як повідомляється, загалом у автобусі перебувало 19 дітей та 4 дорослих. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області.

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"За попередніми даними, він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії", - кажуть у поліції.

Внаслідок ДТП загинула одна 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих та характер травм наразі ще встановлюється. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області. Триває огляд місця події та документування наслідків ДТП.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.

У Польщі розбився автобус з українцями

Нагадаємо, на початку року у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. А у листопаді 2023 року біля міста Грубешова в Польщі також сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса на українській реєстрації. Тоді внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.

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