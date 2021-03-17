Відео інциденту розійшлося в соцмережах і Telegram-каналах.

У Дарницькому районі Києва юнак обікрав вагітну баристу в кав'ярні. Злочинця вже затримали, його здобич склала всього 250 гривень.

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Як повідомляє "Сегодня", інцидент стався на вулиці Драгоманова, 10.

Зазначається, що двоє хлопців стояли біля приміщення кав'ярні і щось видивлялися в телефонах. Після цього один відійшов убік, а другий зайшов у приміщення.

Відео інциденту розійшлося в соцмережах і Telegram-каналах. На кадрах видно, як хлопець заходить в кав'ярню і хапає зі стійки банку з чайовими. Дівчина кинулася за ним, але злочинець зник.

У поліції Києва повідомили, що зловмисник вже затриманий, йому 19 років.

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Автор: Дмитро Захаров