Після ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку тіло дитини \ фото УНІАН
У місті Сквира Київської області внаслідок пожежі загинула дитина 2008 року народження.
Як повідомляється на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежа у двоповерховому житловому будинку сталася сьогодні вночі.
Після ліквідації вогню рятувальники виявили у будинку тіло дитини.
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