Автомобіль повис на бар'єрній огорожі / фото dtp.kiev.ua
У Києві сталася ДТП на Великій Окружній дорозі.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Kia вилетів з траси та збив велосипедиста. При цьому сам автомобіль застряг і повис на бар'єрній огорожі.
Потерпілого госпіталізували у критичному стані. Судячи з фото з місця подій, від велосипеда в результаті удару майже нічого не залишилося.
фото dtp.kiev.ua
За попередньою інформацією, машина рухалася на великій швидкості з боку Пуща-Водиці.
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
фото dtp.kiev.ua
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