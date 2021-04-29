За попередньою інформацією, постраждалого велосипедиста госпіталізували у критичному стані.

У Києві сталася ДТП на Великій Окружній дорозі.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій Kia вилетів з траси та збив велосипедиста. При цьому сам автомобіль застряг і повис на бар'єрній огорожі.

Потерпілого госпіталізували у критичному стані. Судячи з фото з місця подій, від велосипеда в результаті удару майже нічого не залишилося.

За попередньою інформацією, машина рухалася на великій швидкості з боку Пуща-Водиці.

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Автор: Катерина Комолова