На допомогу водію прийшли інші учасники дорожнього руху.

У столиці прямо під час руху спалахнув легковий автомобіль, водію не вдалося приборкати вогонь самотужки.

Відповідне відео оприлюднив сьогодні ресурс "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.

"На Вишгородській прямо на ходу почав палати автомобіль Seat. Небайдужі громадяни кинулися допомогати водію. Сподіваємося, все минеться без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

На запису можна побачити, як водію допомагають гасити полум'я інші автолюбителі - дехто навіть приніс свій вогнегасник.

Примітно, що в коментарях до публікації деякі користувачі мережі розкритикували автора відео за те, що він знімав його замість того, щоб допомогти водію боротися з вогнем.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканці Львова стали очевидцями досить моторошної події, в ході якої з-під землі в прямому сенсі вирвалися язики полум'я - насправді, причиною цього стала аварія газової труби.

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Автор: Юрій Годован