Причиною "інфернальної" події стала аварія на газогоні.

Львів'яни стали очевидцями досить моторошної події, в ході якої з-під землі в прямому сенсі вирвалися язики полум'я - насправді, причиною цього стала аварія газової труби.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Несправність трапилася 20 вересня за адресою Дудаєва, 7, де через загоряння правоохоронцям довелося перекрили рух транспорту.

Газова служба та представники комунальних служб оперативно взялися за ліквідацію наслідків аварії.

Читайте такожПід Львовом загорівся автобус з двома десятками людей (фото)Як стверджуює депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич, напередодні за вказаною адресою утворилася яма, а також там було чутно запах газу.

А пожежа почалася через іскру від високовольтного кабелю.

На час ремонту Галицький та Личаківський райони можуть частково залишитися без газу.

Нагадаємо, раніше цього року у Львові спалахнула пожежа в одному з житлових будинків - вогонь охопив квартиру і сходовий майданчик на першому поверсі п'ятиповерхівки. В результаті події загинула одна людина.

Автор: Станіслав Кожемякін