У Львові зайнявся газопровід посеред вулиці / фото t.me/lvivpatrolpolice

Львів'яни стали очевидцями досить моторошної події, в ході якої з-під землі в прямому сенсі вирвалися язики полум'я - насправді, причиною цього стала аварія газової труби.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Несправність трапилася 20 вересня за адресою Дудаєва, 7, де через загоряння правоохоронцям довелося перекрили рух транспорту.

У Львові загорівся газопровід посеред вулиці / фото t.me/lvivpatrolpolice

Газова служба та представники комунальних служб оперативно взялися за ліквідацію наслідків аварії.

Читайте такожПід Львовом загорівся автобус з двома десятками людей (фото)Як стверджуює депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич, напередодні за вказаною адресою утворилася яма, а також там було чутно запах газу.

А пожежа почалася через іскру від високовольтного кабелю.

На час ремонту Галицький та Личаківський райони можуть частково залишитися без газу.

Нагадаємо, раніше цього року у Львові спалахнула пожежа в одному з житлових будинків - вогонь охопив квартиру і сходовий майданчик на першому поверсі п'ятиповерхівки. В результаті події загинула одна людина.

Автор: Станіслав Кожемякін