Потік води обрушився на і без того засніжені вулиці.

На вулицях Гната Хоткевича та Попудренка у Києві рух транспорту обмежено через аварію на водогоні.

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Про це повідомляє КМДА. Зазначається, що на місці працюють комунальники – вони прибирають лід і водночас лагодять водопровід.

В той самий час Telegram-канал «Киев сейчас» опублікував відео з місця подій. На ньому можна бачити, що на і без того засніжені вулиці вирвався потік води. Рух автомобілів і трамваїв було заблоковано.

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Автор: Дмитро Захаров