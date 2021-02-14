Потоп у Києві 14 лютого / скріншот
На вулицях Гната Хоткевича та Попудренка у Києві рух транспорту обмежено через аварію на водогоні.
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Про це повідомляє КМДА. Зазначається, що на місці працюють комунальники – вони прибирають лід і водночас лагодять водопровід.
В той самий час Telegram-канал «Киев сейчас» опублікував відео з місця подій. На ньому можна бачити, що на і без того засніжені вулиці вирвався потік води. Рух автомобілів і трамваїв було заблоковано.
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