У Києві за розбійний напад затримали чоловіка, який погрожував ножем жінці з трирічним хлопчиком.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
"16 листопада підозрюваний побачив на вулиці жінку з трирічною дитиною, які повертались з магазину. Зловмисник підбіг до них та наніс удар рукою по голові спочатку жінці, а потім дитині, після чого почав вимагати в потерпілої гроші. З метою залякування нападник приставив до жінки ніж. Усвідомлюючи небезпеку для себе та дитини, жінка почала чинити опір, якого не очікував нападник. Скориставшись його розгубленістю, потерпіла разом з сином втекли з місця події", - розповіли в прокуратурі.
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Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину.
Слідчі Подільського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу. За фактом вчинення розбійного нападу чоловіку повідомлено про підозру.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
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