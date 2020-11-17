Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Києві за розбійний напад затримали чоловіка, який погрожував ножем жінці з трирічним хлопчиком.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"16 листопада підозрюваний побачив на вулиці жінку з трирічною дитиною, які повертались з магазину. Зловмисник підбіг до них та наніс удар рукою по голові спочатку жінці, а потім дитині, після чого почав вимагати в потерпілої гроші. З метою залякування нападник приставив до жінки ніж. Усвідомлюючи небезпеку для себе та дитини, жінка почала чинити опір, якого не очікував нападник. Скориставшись його розгубленістю, потерпіла разом з сином втекли з місця події", - розповіли в прокуратурі.

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Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину.

Слідчі Подільського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу. За фактом вчинення розбійного нападу чоловіку повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Юлія Петриченко