Потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. гривень, після чого його відпустили.

Двом поліцейським одного з райуправлінь столиці, а також цивільній особі сьогодні повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини та одержання неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження було розпочато за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за шахрайство.

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Вказаний громадянин домовився із двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання коштів за неповідомлення про його місцеперебування органу досудового розслідування, який оголосив його у розшук.

Наприкінці квітня 2021 року вказані особи домовились про зустріч із потерпілим, у ході якої фізично позбавили останнього можливості пересуватись та змусили сісти до автомобіля одного з працівників поліції. У подальшому правоохоронці висунули вимогу про надання їм неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США.

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись. Протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі працівників поліції збирав по місту необхідну суму грошей, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівки забрав з місця проживання, а частину - позичив у знайомого.

Потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

У середу, 25 серпня, проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

У прокуратурі зазначили, що один із правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчими прокуратури міста Києва, та наразі розглядається Голосіївським районним судом міста Києва.

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Автор: Лариса Бекета