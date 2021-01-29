На місці події працюють слідчо-оперативна група та лікарі.

Увечері в п'ятницю, 29 січня, в Києві неповнолітній хлопець потрапив під електричку. Від отриманих травм він помер на місці події.

Читайте такожУ Києві двоє "зачеперів" залізли на вагон метро, зупинивши рух потягів мостом (відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про трагедію надійшло в поліцію близько 20:00.

"Невідомий потрапив під електропоїзд на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі столиці. Попередньо поліцейські встановили, що юнак переходив залізничні колії в невстановленому місці, в результаті машиніст поїзда не встиг загальмувати", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та лікарі. Після закінчення перевірки буде дана правова кваліфікація події.

Як пишуть в Facebook на сторінці спільноти dtp.kiev.ua, за інформацією очевидців, електричка на смерть збила 18-річного хлопця.

"У столиці на Русанівці загинув хлопець, який перебігав залізничні колії перед електричкою. За словами очевидця, хлопець встиг відскочити, щоб не потрапити під колеса, але вдарило. Смерть настала миттєво", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН