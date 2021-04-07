У Києві затримали групу молодих людей, які розгромили і пограбували кафе на столичному ринку «Позняки».
Читайте такожУ Києві викрали людину через борг за ремонт мопедаПро це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури.
Злочин скоєно близько 13: 00 5 квітня. Розпорошивши в обличчя продавщиці газовий балончик, зловмисники вибили двері і проникли в приміщення кафе, в якому на той час проводилася інвентаризація.
Всередині вони нанесли тілесні ушкодження потерпілій і, перекинувши на неї холодильник, почали все трощити. Після цього зловмисники забрали гроші з каси та особисті кошти потерпілої та зникли.
Правоохоронці встановили особи трьох нападників. Двом з них повідомлено про підозру у грабежі з проникненням до приміщення (ч.3 ст. 186 КК України). Вирішується питання про повідомлення про підозру третього.
Прокуратура клопотатиме перед судом про обрання нападникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
За скоєне їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
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