Фальсифіковані медичні препарати онкологічної групи надходили до України з-за кордону.

У Києві викрили схему збуту в Україні підроблених ліків для онкохворих: під час обшуків було знайдено також заборонені російські та білоруські лікарські препарати. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, фальсифіковані медпрепарати онкологічної групи надходили до України з-за кордону. У подальшому учасники схеми організовували їх збут на території Києва та інших міст", - розповіли у прокуратурі.

Зауважується, що вартість ліків становила 46,5 тис. грн за упаковку. Замовлення приймалися через онлайн-форму аптеки, а далі товар доставлявся покупцю.

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"За результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він є фальсифікованим. Крім того, висновком експерта підтверджено, що пакування препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу", - повідомили в ОГП.

Зазначається, що правоохоронцями було проведено обшуки у причетних осіб, за місцями зберігання лікарських препаратів та в аптеках. Під час обшуків було вилучено значну кількість медичних препаратів, які містять візуальні ознаки фальсифікації, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

"Також під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, щодо яких відсутній дозвіл на розповсюдження на території України", - наголосили у прокуратурі.

У ОГП додали, що зразки всіх "ліків" будуть направлені на експертизу.

Так, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва було припинено протиправну діяльність цієї групи осіб, які розповсюджували на території України фальсифіковані лікарські засоби (ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України).

Наразі двом особам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Корупція в медицині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні було викрито злочинну схему заволодіння державними коштами при закупівлі медичного обладнання.

Використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією COVID-19, група осіб організувала схему закупівлі медобладнання за держкошти за завищеними цінами.

Йдеться про службових осіб департаментів охорони здоров'я 11 обласних державних адміністрацій та підприємств, підконтрольних росіянину.

Збитки, спричинені Київській обласній державній адміністрації, становлять 8,5 млн грн, а загальні збитки державі – понад 31,6 млн грн.

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