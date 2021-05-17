Неадекватну поведінку зняли на відео очевидці.

У Києві на Позняках жінка послала двох своїх дітей за пивом і харчами, а після їх повернення ледь не влаштувала розправу. Нібито, вони купили не те, що треба.

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Про це повідомляє "Сьогодні", публікуючи відео інциденту. За наявною інформацією, дітям доручили придбати продукти й кілька пляшок пива. Їхня "провина" полягала в тому, що вони довго ходили в магазин та купили не той фарш. Через це жінка голосно кричала на одного з дітей, вживаючи ненормативну лексику. Також вона розкидала куплені продукти.

На неадекватну поведінку звернула увагу інша жінка, що проходила повз. Вона підійшла запитати, що відбувається. У відповідь горе-мати накричала й на неї.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

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Автор: Юрій Годован