Підозрілий предмет виявився муляжем гранати.

У Києві сьогодні зранку "замінували" припаркований автомобіль.

Як повідомляє у Facebook "Київ оперативний", на проспекті Гонгадзе вибухотехніки знайшли під колесом KIA предмет, схожий на гранату.

Пізніше у поліції розповіли, що після перевірки виявилося, що це муляж гранати, пише "Сьогодні".

"Це не бойова граната, а муляж", – кажуть в поліції.

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Автор: Юрій Годован