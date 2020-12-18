Під колесом знайшли муляж гранати / скріншот
У Києві сьогодні зранку "замінували" припаркований автомобіль.
Як повідомляє у Facebook "Київ оперативний", на проспекті Гонгадзе вибухотехніки знайшли під колесом KIA предмет, схожий на гранату.
Пізніше у поліції розповіли, що після перевірки виявилося, що це муляж гранати, пише "Сьогодні".
"Це не бойова граната, а муляж", – кажуть в поліції.
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