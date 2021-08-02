На столичній Деміївці троє підлітків раптово накинулися на літнього чоловіка, побили його й задули газом.
Відповідне відео з'явилося напередодні ввечері в Телеграм-каналі "Київ Оперативний".
"Не відомо, що служило причиною таких дій, але малолітні також кидалися і на жінку, яка робила їм зауваження", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому записі видно, що підлітки знаходяться в неадекватному стані й кидають каміння як у потерпілого, так і втих, хто намагається захистити його і робить їм зауваження. У якийсь момент один з хуліганів впав, але в падінні примудрився застосувати газовий балончик. Все це супроводжується нецензурною лексикою.
Увага! На відео присутні сцени насильства!
Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області під час відпочинку на місцевому ставку з вживанням алкоголю в компанії неповнолітніх зґвалтували 13-річну дівчинку.
Раніше в Запоріжжі місцеві хулігани закидали камінням електровоз, через що машиніст отримав серйозні травми. Діагноз - важка контузія лівого ока з частковою втратою зору. Розслідування інциденту ведуть правоохоронці.