Хулігани також накинулися на жінку, яка намагалася їх зупинити.

На столичній Деміївці троє підлітків раптово накинулися на літнього чоловіка, побили його й задули газом.

Відповідне відео з'явилося напередодні ввечері в Телеграм-каналі "Київ Оперативний".

"Не відомо, що служило причиною таких дій, але малолітні також кидалися і на жінку, яка робила їм зауваження", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому записі видно, що підлітки знаходяться в неадекватному стані й кидають каміння як у потерпілого, так і втих, хто намагається захистити його і робить їм зауваження. У якийсь момент один з хуліганів впав, але в падінні примудрився застосувати газовий балончик. Все це супроводжується нецензурною лексикою.

Увага! На відео присутні сцени насильства!

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області під час відпочинку на місцевому ставку з вживанням алкоголю в компанії неповнолітніх зґвалтували 13-річну дівчинку.

Раніше в Запоріжжі місцеві хулігани закидали камінням електровоз, через що машиніст отримав серйозні травми. Діагноз - важка контузія лівого ока з частковою втратою зору. Розслідування інциденту ведуть правоохоронці.

Автор: Іван Бойко