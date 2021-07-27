Інцидент стався ввечері 24 липня на березі ставка у селі неподалік обласного центру.

У Тернопільській області під час відпочинку на місцевому ставку з вживанням алкоголю в компанії неповнолітніх зґвалтували 13-річну дівчинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про інцидент у соцмережі повідомив місцевий новинний профіль "Файний Тернопіль".

"У селі Настасів Тернопільської області троє неповнолітніх зґвалтували 13-річну дівчинку. Наші підписники повідомляють, що хлопці у віці 14-16 років – двоє з с. Лучка та один з с. Воля – прийшли в гості до трьох дівчат з с. Настасів, де відпочивали на місцевому ставку. Після розпитого алкоголю, вони зґвалтували одну з дівчат. Постраждала – у реанімації", – сказано у повідомленні.

У секторі громадських зв’язків Головного управління Національної поліції у Тернопільській області кореспонденту УНІАН підтвердили, що в одному з сіл поблизу Тернополя ввечері 24 липня зґвалтували неповнолітню. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, особу підозрюваного вже встановили, йому оголошено про підозру. Сьогодні Тернопільський міськрайсуд обере підозрюваному запобіжний захід.

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Автор: Григорій Бондар