Дітей шукав батько, проте виявив лише їхні речі на березі.

У Чернігівській області в місцевому ставку потонули двоє братів-підлітків.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Чернігівській області, трагедія сталася поблизу села Слобідка. У штучній водоймі потонули двоє підлітків 10 та 14 років.

"Як з’ясувалося, хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися. Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тіла загиблих дітей до прибуття рятувальників на берег дістали поліцейські. Інші обставини трагедії встановлюються.

Раніше у Запоріжжі підліток потонув у Дніпрі: медики заявили про байдужість очевидців. Трагедія сталася на Центральному пляжі Запоріжжя - підлітка навіть не врятувала 50-хвилиння реанімація.

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Автор: Юрій Годован