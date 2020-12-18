Обійшлося без потерпілих.

У Києві сталася масштабна ДТП через нетверезого водія Mitsubishi, який не впорався з кермуванням на повороті.

Про це повідомляє "Київ оперативний", публікуючи фото й відео з місця аварії.

"На перехресті Лобановського та Головка водій Mitsubishi, повертаючи у сторону Автовокзалу, на заокруглені дороги не впорався із кермуванням своєї автівки та виїхав на зустрічну смугу, де потрощив одразу три автівки (Volkswagen, Chevrolet та Skoda), які стояли на світлофорі. На щастя, обійшлося без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водій мав явні ознаки сп'яніння, однак проходити тест відмовився. Заявив, що не довіряє патрульним. Через це його мали відвезти до лікаря-нарколога.

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Автор: УНІАН