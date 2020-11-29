Поліція домоглася звільнення жінки, нападники затримані.

На вулиці Дмитрівській, 35 у Києві п'ятеро чоловіків захопили в заручники жінку. Злочинців затримали правоохоронці.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua. За інформацією проекту, на місце терміново прибули співробітники поліції Шевченківського району і спецназ.

Конфлікт вдалося врегулювати за 10-15 хвилин, жінку відпустили. Нападники затримані.

На місці працюють слідчі і поліція.

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Автор: Дмитро Захаров