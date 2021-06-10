Подія трапилась увечері 9 червня на Окружній дорозі.

У Святошинському районі Києва водій позашляховика «Audi» не побачив обмежувальні знаки та влетів у вантажівку з трубами.

Про це повідомляють Вартові Еспресо у Telegram.

Подія трапилась увечері 9 червня на Окружній дорозі – в напрямку «Академмістечка» біля Житомирського мосту.

У цей час на ділянці проводили аварійні роботи, працівники стверджують, що власників транспорту про це попередили спеціальними обмежувальними знаками.

Водночас водій «Audi» на швидкості протаранив припарковану на лівій смузі вантажівку з трубами. Як свідчать відзняті кадри очевидців, дах автомобіля від удару розірвало, а передній бік розплющило. Постраждали також лобове скло і колеса.

На місце прибули екстрені служби, поліція з'ясовує всі обставини події. Водія позашляховика госпіталізували. За даними журналістів, він у важкому стані.

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Автор: Яна Ставська