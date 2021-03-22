Внаслідок ДТП загинули двоє молодих чоловіків та 16-річна дівчина.

У місті Коростишів Житомирської області внаслідок ДТП загинули двоє молодих чоловіків та неповнолітня дівчина.

Читайте такожУ Житомирі під час переслідування водій іномарки підірвав себе гранатоюЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

За його інформацією, 22 березня близько 01:00 водій автомобіля Volkswagen Passat, 20-річний місцевий житель, рухаючись вулицею у Коростишеві, намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo. Після бокового зіткнення некерований Volkswagen влетів у вантажівку DAF.

Унаслідок ДТП водій Volkswagen та двоє його пасажирів загинули.

«20-річний водій, який є власником Volkswagen, та пасажири – 21-річний чоловік та 16-річна дівчина – загинули на місці пригоди. Ще одного 21-річного пасажира цієї ж автівки з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до Коростишівської міської лікарні», - розповів керівник ГУ Нацполіції в області.

За результатами медичного обстеження, у травмованого чоловіка зафіксовано стан алкогольного сп’яніння у 1,99 проміле

За словами Олійника, правоохоронці встановлять всі обставини події, зокрема, в якій компанії загиблі та потерпілий розпивали алкоголь.

Інші учасники ДТП не постраждали.

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Автор: Марина Чорноштан