Зловмисники проникли у квартиру киянина і викрали 13 тис. дол.

У Києві викрили групу квартирних злодіїв, організовану двома правоохоронцями.

Про це повідомляє прес-служба київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з проникненням у житло киянина і заволоділи майже 13 тис. дол., які розподілили між собою.

«У ході досудового розслідування вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру. Провівши 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, додали в прокуратурі.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська