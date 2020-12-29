У Києві викрили групу квартирних злодіїв, організовану двома правоохоронцями.
Про це повідомляє прес-служба київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з проникненням у житло киянина і заволоділи майже 13 тис. дол., які розподілили між собою.
«У ході досудового розслідування вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру. Провівши 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, додали в прокуратурі.
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