Сьогодні у пункті пропуску "Ужгород" прикордонний наряд Чопського загону затримав громадянина РФ, якого розшукують австрійські правоохоронці за вчинення озброєного пограбування.
Читайте такожАварія судна з українцями біля берегів Румунії потрапила на відеоПро це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У повідомленні сказано, що 24-річний чоловік намагався заїхати на територію України мікроавтобусом австрійської реєстрації через кордон зі Словаччиною.
В ДПСУ зазначають, що під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу, тому прикордонники проінформували представників Українського бюро Інтерполу.
"На запит прикордонників у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронцями з метою арешту та подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення озброєного пограбування наприкінці минулого року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що чоловіка передали співробітникам Національної поліції.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Одесі судитимуть іноземця, який отруїв своїх знайомих азалептином
- Озброєний іноземець наїхав на двох поліцейських на Одещині (фото)
- У Львові затримали іноземця за спробу дати хабар співробітнику СБУ
- Кримінальний дует грузинських крадіїв спіткало фіаско під час спроби втекти від копів крижаним Дніпром (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram