24-річний чоловік намагався заїхати на територію України мікроавтобусом австрійської реєстрації через кордон зі Словаччиною.

Сьогодні у пункті пропуску "Ужгород" прикордонний наряд Чопського загону затримав громадянина РФ, якого розшукують австрійські правоохоронці за вчинення озброєного пограбування.

Читайте такожАварія судна з українцями біля берегів Румунії потрапила на відеоПро це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У повідомленні сказано, що 24-річний чоловік намагався заїхати на територію України мікроавтобусом австрійської реєстрації через кордон зі Словаччиною.

В ДПСУ зазначають, що під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу, тому прикордонники проінформували представників Українського бюро Інтерполу.

"На запит прикордонників у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронцями з метою арешту та подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення озброєного пограбування наприкінці минулого року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка передали співробітникам Національної поліції.

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Автор: Надя Пришляк