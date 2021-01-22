Як йдеться у повідомленні, державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за не накладання арешту на один із земельних ділянок.

21 січня 2021 року співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління юстиції Міністерства юстиції України в Київській області.

Про це повідомила прес-служба ГУ СБУ в Києві та Київській області на сторінці у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за не накладання арешту на один із земельних ділянок.

Затримання здійснено в рамках кримінального провадження від 31.12.2020 №42020101050000281 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Водночас в коментарі РБК-Україна в Мін'юсті повідомили, що це далеко не одиничний випадок вимагання хабарів з боку співробітників Державної виконавчої служби Міністерства за не накладання арештів та невиконання судових рішень.

"Обсяги хабарів і відкатів в структурі Державної виконавчої служби щомісячно складають понад 1 мільйона доларів. У ГІС сформувалася розгалужена корупційна схема - від начальників районних та міських відділів до обласних керівників. Розмір щомісячної "виручки" однієї області таким чином може становити від 40 до 90 тисяч доларів. Грошові потоки проходять під контролем так званих "смотрящих", - зазначає співрозмовник.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області відправив на 7 років у в'язницю начальника Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за вимагання хабаря від підлеглого.

Як відомо, заступником міністра юстиції України з питань виконавчої служби є Андрій Гайченко, а директором департаменту Державної виконавчої служби Максим Кисельов. Обидва були призначені нинішнім міністром юстиції Денисом Малюською, який займає свій пост з 29 серпня 2019 року.

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Автор: УНІАН