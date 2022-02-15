Співробітник пошти забрався на дах приміщання на першому поверсі, заліз на балкон охопленої вогнем квартири, де стояла жінка.

У Києві в одній з квартир вул. Кирилівській, 126/2 сталося загоряння. У цей час вдома перебувала літня жінка. Співробітник "Нової пошти" проявив сміливість і витягнув її з охопленої вогнем квартири.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Telegram, на відео видно, як з квартири киянки на другому поверсі йде густий чорний дим. При цьому прямо під нею знаходиться 146 відділення Нової пошти.

Співробітник пошти забрався на дах приміщання на першому поверсі, заліз на балкон охопленої вогнем квартири, де стояла жінка. Він швидко взяв її на руки і виніс на дах. Після чого поліцейський піднявся до нього, щоб надати допомогу жінці.

Зазначимо, що на цьому хлопець, який врятував жінку, не зупинився. Він взяв вогнегасник і стоячи на даху прибудови почав гасити пожежу.

Нагадаємо, як писав УНІАН, вчора у Святошинському районі Києва вночі загорілася будівля Київської гімназії східних мов №1. Зараз на місці працюють рятувальники.

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