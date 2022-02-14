Горить покрівля будівлі.

У Святошинському районі Києва вночі загорілася будівля Київської гімназії східних мов №1. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це УНІАН повідомили очевидці події.

Масштабна пожежа сталася на вул. Львівська, 25. Вогонь охопив дах гімназії.

Прибулі рятувальники вже приступили до гасіння пожежі.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що пожежа виникла в триповерховому навчальному корпусі о 01:23. Горить покрівля, вогонь поширився на третій поверх.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки від ДСНС.

Відомо, що будівля гімназії побудована на місці колишнього парку на території Святошинських дач. На сьогодні в ній навчається понад 1100 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області співробітники ДСНС у вихідний день пішли на подвиг і врятували людину.

Вас також можуть зацікавити новини