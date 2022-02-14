У Києві згоріла будівля гімназії / фото УНІАН

У Святошинському районі Києва вночі загорілася будівля Київської гімназії східних мов №1. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це УНІАН повідомили очевидці події. 

Масштабна пожежа сталася на вул. Львівська, 25. Вогонь охопив дах гімназії. 

Прибулі рятувальники вже приступили до гасіння пожежі. 

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що пожежа виникла в триповерховому навчальному корпусі о 01:23. Горить покрівля, вогонь поширився на третій поверх.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки від ДСНС.

Фото УНІАН

Відомо, що будівля гімназії побудована на місці колишнього парку на території Святошинських дач. На сьогодні в ній навчається понад 1100 дітей.

Фото УНІАН

Раніше повідомлялося, що у Львівській області співробітники ДСНС у вихідний день пішли на подвиг і врятували людину

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