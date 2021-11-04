Зловмисником виявився іноземець, поділилися у поліції.

У Києві викрили "ювеліра", який обдурив громадян на більш ніж чверть мільйона гривень.

Як повідомили у Відділі комунікації столичної поліції, клієнти приносили на ремонт дорогі прикраси, після чого зловмисник вироби не повертав й не виходив на зв'язок.

Так, до поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних вона здала у ювелірну майстерню прикраси, однак назад не може їх отримати, оскільки майстер не виходить на зв'язок та не з’являється на робочому місці.

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У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік ошукав ще 10 громадян.

Шахрайським шляхом 40-річний іноземець заволодів майном громадян на суму 287 тис. грн.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні 11 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – "Шахрайство". За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який з ножем увірвався в поштове відділення у Деснянському районі. Варто зазначити, що зловмисник під час нападу був у масці, але обличчя не прикрив.

Автор: Інна Андаліцька